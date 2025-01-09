Неизвестный отправил стрихнин в офис премьер-министра Бельгии

Неизвестный отправил в офис главы бельгийского правительства письма, содержащие токсичный порошок. Сотрудница офиса после контакта с одним из посланий была госпитализирована, сообщило издание Politico.

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Отмечается, что инцидент произошел еще 22 ноября 2024 года, однако прокуратура страны сообщила о нем лишь после получения результатов анализа.

В ходе исследований выяснилось, что письма содержали токсичный порошок стрихнин, используемый как пестицид в сельском хозяйстве.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных участвующих в специальной военной операции российских военных и членов их семей, которая готовилась спецслужбами Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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