Неизвестный отправил стрихнин в офис премьер-министра Бельгии
Неизвестный отправил в офис главы бельгийского правительства письма, содержащие токсичный порошок. Сотрудница офиса после контакта с одним из посланий была госпитализирована, сообщило издание Politico.
Отмечается, что инцидент произошел еще 22 ноября 2024 года, однако прокуратура страны сообщила о нем лишь после получения результатов анализа.
В ходе исследований выяснилось, что письма содержали токсичный порошок стрихнин, используемый как пестицид в сельском хозяйстве.
Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных участвующих в специальной военной операции российских военных и членов их семей, которая готовилась спецслужбами Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru