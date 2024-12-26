ФСБ: Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных

ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных участвующих в специальной военной операции российских военных и членов их семей, которая готовилась спецслужбами Украины. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

«Задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», — подчеркнули в ФСБ.

Покушение на одного из военных планировали осуществить с помощью взрывчатки, замаскированной под пауэрбанк. Для совершения преступления в ноябре в Москву прибыл россиянин - агент украинских спецслужб, проживавший на Украине с 2020 года. Злоумышленник приехал под видом депортированного транзитом через Молдавию. Отмечается, что близкий родственник агента работает водителем служебного автомобиля одного из руководителей Минобороны. В подготовке покушения также планировали задействовать жену злоумышленника, проживающую в украинском Миргороде.

Еще один подрыв намеревались совершить с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами. Ее должны были доставить высокопоставленному военному двое из задержанных. Кроме того, ФСБ задержала завербованного Украиной жителя Москвы, проводившего разведку по месту жительства и работы военных для дальнейшей подготовки терактов.

Против фигурантов возбудили уголовные дела о незаконном обороте взрывных устройств и взрывчатки, подготовке к терактам, госизмене. Задержанным грозит пожизненное заключение.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Подмосковье теракта против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, напоминает «Свободная пресса».

