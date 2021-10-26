Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Айдахо

В торговом центре в городе Бойсе в американском штате Айдахо неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

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Отмечается, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Количество раненых и их состояние неизвестно.

Один из подозреваемых задержан.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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