Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Айдахо
26 октября 202100:12
В торговом центре в городе Бойсе в американском штате Айдахо неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Количество раненых и их состояние неизвестно.
Один из подозреваемых задержан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru