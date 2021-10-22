Голливудский актер Алек Болдуин убил на съемках оператора и ранил режиссера
Режиссер Джоэл Соуса, которого голливудский актер Алек Болдуин случайно ранил на съемках фильма, находится в критическом состоянии, сообщает Hollywood Reporter.
Съемки картины «Ржавчина» проходили в американском штате Нью-Мексико. Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
Режиссер получил ранение в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее госпитализировали, но позже она скончалась. Режиссер находится в критическом состоянии. Съемки картины приостановлены.
Напомним, в 2018 году Болдуину были предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения в связи с дракой на парковке.
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