Неизвестный ограбил банк в центре Петербурга

Неизвестный мужчина ограбил банк в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что мужчина, ворвавшись в помещение банка, угрожал предметом, похожим на пистолет. Он забрал деньги и скрылся. Сумма ущерба устанавливается.

В результате инцидента никто не пострадал. Финансовое учреждение находится на Большом проспекте острова.

На прошлой неделе сообщалось, что в Туле мужчина, вооружившись топором, ограбил ювелирный магазин.


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ФОТО: YouTube/Mosreg Video
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