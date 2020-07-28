Неизвестный ограбил банк в центре Петербурга
28 июля 202021:30
Неизвестный мужчина ограбил банк в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
Отмечается, что мужчина, ворвавшись в помещение банка, угрожал предметом, похожим на пистолет. Он забрал деньги и скрылся. Сумма ущерба устанавливается.
В результате инцидента никто не пострадал. Финансовое учреждение находится на Большом проспекте острова.
На прошлой неделе сообщалось, что в Туле мужчина, вооружившись топором, ограбил ювелирный магазин.
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28 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru