Мужчина с топором ограбил ювелирный магазин в Туле
21 июля 202021:47
Тульская полиция начала расследование после ограбления ювелирного магазина города. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что инцидент произошел около 18 вечера в магазине на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская. По данным агентства, мужчина, войдя в магазин и угрожая топором, разбил прилавок и забрал несколько лотков с ювелирными украшениями.
Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. Эксперты устанавливают сумму ущерба. Ведется поиск грабителя.
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21 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru