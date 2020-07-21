Мужчина с топором ограбил ювелирный магазин в Туле

Тульская полиция начала расследование после ограбления ювелирного магазина города. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что инцидент произошел около 18 вечера в магазине на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская. По данным агентства, мужчина, войдя в магазин и угрожая топором, разбил прилавок и забрал несколько лотков с ювелирными украшениями.

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. Эксперты устанавливают сумму ущерба. Ведется поиск грабителя.

