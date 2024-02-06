Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Неизвестный бросил спортивную сумку на территорию генерального консульства России в Сиднее, опасных предметов в ней не обнаружили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
Инцидент произошел 6 февраля в 10:58 (02:58 мск).
«Неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства России в Сиднее спортивную сумку и скрылся», — отметили в дипмиссии.
Дипломаты приостановили прием посетителей и вызвали полицию. Правоохранители осмотрели содержимое сумки, в которой не выявили опасных предметов, и получили данные с камер наблюдения. Далее российское генконсульство продолжило работу в штатном режиме.
Ранее в посольство РФ в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком, напоминает Ura.ru. Отмечалось, что угрозы жизни и безопасности сотрудников учреждения нет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru