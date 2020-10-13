Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» РУВД в Минске. Видео
Неизвестные рано утром во вторник забросали самодельными «коктейлями Молотова» здание Советского районного управления внутренних дел Минска. В результате действия злоумышленников воспламенился автобус, информирует МВД Белоруссии.
Инцидент случился около 5 часов о местному времени. В общей сложности на дворовую территорию РУВД попали три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебное транспортное средство.
Сотрудники милиции оперативно справились с огнём, однако он успел повредить корпус автобуса, отмечает RT. Пресс-служба МВД распространила запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксировано попадание «коктейлей Молотова».
В ходе массово й акции протеста в минувшее воскресенье белорусские силовики применили жёсткую силу при разгоне мирных граждан. Использовались спецсредства, дубинки, водомёты. В сети появилось видео, как в одном из отделений МВД задержанных избивают дубинками при запуске в здание.
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