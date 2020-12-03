Неизвестные в костюмах химзащиты ограбили ювелирный магазин в Краснодарском крае

Неизвестные в костюмах химзащиты совершили нападение на ювелирный магазин в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Белореченске. Перед ограблением магазина «Золотая Орхидея» злоумышленники включили гимн России. Сотруднице магазина грабители распылили слезоточивый газ и положили лицом в пол. Вся операция заняла меньше минуты.

На востоке Москвы трое неизвестных избили и ограбили женщину

По данным издания «Подъём», пострадали два человека - два продавца-женщины, у них химические ожоги лица и глаз.

Очевидец происшествия рассказал изданию, что преступников было трое. Их поисками занимаются правоохранительные органы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ОграблениеКраснодарский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры