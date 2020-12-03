Неизвестные в костюмах химзащиты ограбили ювелирный магазин в Краснодарском крае
Неизвестные в костюмах химзащиты совершили нападение на ювелирный магазин в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Белореченске. Перед ограблением магазина «Золотая Орхидея» злоумышленники включили гимн России. Сотруднице магазина грабители распылили слезоточивый газ и положили лицом в пол. Вся операция заняла меньше минуты.
По данным издания «Подъём», пострадали два человека - два продавца-женщины, у них химические ожоги лица и глаз.
Очевидец происшествия рассказал изданию, что преступников было трое. Их поисками занимаются правоохранительные органы.
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