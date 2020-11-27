На востоке Москвы трое неизвестных избили и ограбили женщину
Жестокое ограбление произошло на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, трое мужчин напали на женщину и забрали у нее сумку.
Отмечается, что в украденной сумке были около 6,5 тысяч долларов, кредитные карты и телефон. По данным агентства, инцидент произошел на рынке утром 24 ноября.
Пострадавшая женщина обратилась в больницу и полицию. У нее были зафиксированы перелом ребра и травма груди. Уточняется, что общий ущерб составил около полумиллиона рублей.
По факту произошедшего возбуждено угроловное дело о разбое.
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