Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни
26 июня 202320:56
В экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании Останкинской телебашни на северо-востоке столицы, пишет РИА Новости.
Правоохранители проверяют все технические помещения телебашни.
По данным СМИ, рядом с башней обнаружена подозрительная коробка. Началась эвакуация посетителей.
Посетителей музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге 24 июня эвакуировали после сообщений о минировании здания. Сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии проверили экспозиционные залы. Сообщение о минировании не подтвердилось, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru