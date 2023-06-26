Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни

В экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании Останкинской телебашни на северо-востоке столицы, пишет РИА Новости.

Семь судов в Москве эвакуированы из-за угрозы минирования

Правоохранители проверяют все технические помещения телебашни.

По данным СМИ, рядом с башней обнаружена подозрительная коробка. Началась эвакуация посетителей.

Посетителей музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге 24 июня эвакуировали после сообщений о минировании здания. Сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии проверили экспозиционные залы. Сообщение о минировании не подтвердилось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:ТерроризмМинированиеОстанкино

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