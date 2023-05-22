Семь судов в Москве эвакуированы из-за угрозы минирования
22 мая 202317:20
Семь районных судов Москвы эвакуированы после сообщений об угрозе «минирования». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Уточняется, что анонимные сообщения поступили в Басманный, Пресненский, Тимирязевский, Останкинский, Кузьминский, Тушинский и Головинский районные суды столицы. Посетители и сотрудники учреждений эвакуированы
В апреле в торговом центре «Мега» в подмосковных Химках эвакуировали людей из-за поступившего анонимного сообщения о минировании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru