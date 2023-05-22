Семь судов в Москве эвакуированы из-за угрозы минирования

Семь районных судов Москвы эвакуированы после сообщений об угрозе «минирования». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Уточняется, что анонимные сообщения поступили в Басманный, Пресненский, Тимирязевский, Останкинский, Кузьминский, Тушинский и Головинский районные суды столицы. Посетители и сотрудники учреждений эвакуированы

В апреле в торговом центре «Мега» в подмосковных Химках эвакуировали людей из-за поступившего анонимного сообщения о минировании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



