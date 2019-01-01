Происшествия

Неизвестные отобрали миллион у водителя на юге Москвы

24 апреля20:59

Разбойное нападение с применением травматического оружия и топоров произошло на улице Подольских Курсантов на юге столицы, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Преступники расстреляли автомобиль «Hyundai», разбили окна и похитили крупную сумму денег. Преступники скрываются на автомобиле Volvo S60.

В столице введен план «Перехват».

Водителя автомобиля осматривают медики. Его состояние уточняется. 

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