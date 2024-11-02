Неизвестные обстреляли автобус и трамвай в Калининграде

Инциденты произошли вечером 1 ноября. По трамваю был открыт огонь рядом с ТРЦ «Европа» на Ленинском проспекте, нападение на автобус произошло на Нарвской улице.

В результате инцидента был нанесен материальный ущерб. Так, стоимость одного трамвайного водительского стекла составляет 234 тысячи рублей.

Преступников ищут сотрудники правоохранительных органов, администрация города попросила поделиться информацией возможных очевидцев случившегося.

Ранее автобус попал в засаду в Папуа-Новой Гвинее, при нападении вооруженных людей погибли шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

