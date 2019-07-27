Неизвестные на севере Москвы отобрали автомобиль у мужчины
27 июля00:57
На Ленинградском проспекте неизвестные отобрали у мужчины автомобиль Nissan Murano и скрылись, сообщает Агентство «Москва».
Для розыска и задержания преступников объявлен план «Перехват».
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Преступления
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