Вандалы в Саратове испортили мемориал, посвященный Табакову

Мэр добавил, что мемориальный комплекс будет восстановлен.

В мэрии уточнили, что злоумышленники погнули буквы на мемориале и разрисовали фотографии Табакова.

Олег Табаков родился в Саратове, там же закончил школу. К 80-летию артист в 2015 году в городе был открыт посвященный ему памятник, а рядом появился мемориал.

Прозаик и сценарист Виктория Токарева ранее прокомментировала скандал вокруг актрисы Елены Прокловой и домогательствами Олега Табакова, сообщает РИА ФАН.

