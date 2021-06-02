Вандалы в Саратове испортили мемориал, посвященный Табакову

В Саратове в саду имени Радищева вандалы испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященную актеру Олегу Табакову.

Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в Instagram. Он сообщил, что полиция проведет проверку по этому факту, а виновные пойманы и наказаны.

Мэр добавил, что мемориальный комплекс будет восстановлен.

В мэрии уточнили, что злоумышленники погнули буквы на мемориале и разрисовали фотографии Табакова.

Олег Табаков родился в Саратове, там же закончил школу. К 80-летию артист в 2015 году в городе был открыт посвященный ему памятник, а рядом появился мемориал.

Прозаик и сценарист Виктория Токарева ранее прокомментировала скандал вокруг актрисы Елены Прокловой и домогательствами Олега Табакова, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:СаратовОлег Табаков
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