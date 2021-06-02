Вандалы в Саратове испортили мемориал, посвященный Табакову
В Саратове в саду имени Радищева вандалы испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященную актеру Олегу Табакову.
Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в Instagram. Он сообщил, что полиция проведет проверку по этому факту, а виновные пойманы и наказаны.
Мэр добавил, что мемориальный комплекс будет восстановлен.
В мэрии уточнили, что злоумышленники погнули буквы на мемориале и разрисовали фотографии Табакова.
Олег Табаков родился в Саратове, там же закончил школу. К 80-летию артист в 2015 году в городе был открыт посвященный ему памятник, а рядом появился мемориал.
Прозаик и сценарист Виктория Токарева ранее прокомментировала скандал вокруг актрисы Елены Прокловой и домогательствами Олега Табакова, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Вандалы в Саратове испортили мемориал, посвященный Табакову
- Антропологи назвали главные фейки о COVID-19
- В России зарегистрировали лекарство от пневмонии при коронавирусе
- В Минэнерго не ждут роста тарифов из-за внедрения «умных» счетчиков
- В Раде назвали главную ошибку Украины в отношениях с Россией
- Lufthansa отменила рейсы между Россией и Франкфуртом из-за отсутствия разрешений
- Журналист Протасевич заявил, что его подставили
- Российские космонавты начали первый в 2021 году выход в открытый космос
- Глава Минэнерго оценил возможность роста цен на нефть до 100 долларов
- Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru