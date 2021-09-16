Аварийно севший в Пулково самолёт «России» отстранён от полётов

Лайнер Airbus A319 авиакомпании «Россия», который совершил в среду, 15 сентября аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, отстранён от полетов на время ремонта двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию перевозчика.

Борт выполнял рейс из турецкой Антальи. При заходе на посадку в северной столице он угодил в стаю птиц, которые нарушили нормальный режим работы двигательных установок. Самолет совершил успешную посадку в 22:26, благодаря грамотным и своевременным действиям пилотов. 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали.

Следственный комитет начал предварительную проверку по факту аварийной посадки, отмечает RT. В обстоятельствах лётного происшествия также разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

