Аварийно севший в Пулково самолёт «России» отстранён от полётов
Лайнер Airbus A319 авиакомпании «Россия», который совершил в среду, 15 сентября аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, отстранён от полетов на время ремонта двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию перевозчика.
Борт выполнял рейс из турецкой Антальи. При заходе на посадку в северной столице он угодил в стаю птиц, которые нарушили нормальный режим работы двигательных установок. Самолет совершил успешную посадку в 22:26, благодаря грамотным и своевременным действиям пилотов. 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали.
Следственный комитет начал предварительную проверку по факту аварийной посадки, отмечает RT. В обстоятельствах лётного происшествия также разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.
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