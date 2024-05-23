Неисправный обогреватель вызвал пожар с жертвами в подпольном хостеле под Истрой
Причиной пожара с многочисленными жертвами в незаконном общежитии в окрестностях подмосковной Истры стал неисправный обогреватель. Такую причину трагедии ТАСС назвали в оперативных службах.
Кроме того, огонь мгновенно охватил строение, поскольку в комнате было много вещей, а кровати стояли скученно. Также уже установлено, что хостел не был оборудован системой противопожарной безопасности.
По последним данным, в результате пожара погибли не менее восьми человек, а всего в здании могли находиться до 15 постояльцев, сообщили в МЧС. Одна пострадавшая женщина госпитализирована. Сигнал о возгорании в частном трехэтажном домовладении в СНТ «Снегирь» деревни Падиково поступил в МЧС после четырёх часов утра.
По данным прокуратуры Московской области, возгорание произошло в нелегальном хостеле, где проживали нелегальные мигранты, не имеющие регистрации на территории РФ. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru