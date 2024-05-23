Неисправный обогреватель вызвал пожар с жертвами в подпольном хостеле под Истрой

По последним данным, в результате пожара погибли не менее восьми человек, а всего в здании могли находиться до 15 постояльцев, сообщили в МЧС. Одна пострадавшая женщина госпитализирована. Сигнал о возгорании в частном трехэтажном домовладении в СНТ «Снегирь» деревни Падиково поступил в МЧС после четырёх часов утра.

По данным прокуратуры Московской области, возгорание произошло в нелегальном хостеле, где проживали нелегальные мигранты, не имеющие регистрации на территории РФ. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции.

