Нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине
В Архангельской области на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
На воде обнаружили нефтяное пятно размером примерно 0,5 на 4 км. Нефтепродукты попали в реку при заправке судна «Касимов», отметила Радионова.
По ее словам, в настоящий момент специалисты Росприроднадзора устанавливают точный объем загрязнения, а также рассчитывают ущерб природе.
Ранее Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru