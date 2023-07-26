Нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине

На воде обнаружили нефтяное пятно размером примерно 0,5 на 4 км. Нефтепродукты попали в реку при заправке судна «Касимов», отметила Радионова.

По ее словам, в настоящий момент специалисты Росприроднадзора устанавливают точный объем загрязнения, а также рассчитывают ущерб природе.

Ранее Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

