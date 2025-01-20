Нефтебазу в Воронежской области тушат пятые сутки после атаки БПЛА
Борьбу с пожаром продолжают на нефтяной базе в Лискинском районе Воронежской области уже пятые сутки. Объект загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов.
Как проинформировал через соцсети губернатор области Александр Гусев, на некоторых участках огонь потушен. На других интенсивность горения упала после проведения пенных атак. Одновременно предпринимаются усилия по недопущению распространения огня.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нефтебаза загорелась после удара дрона в ночь на четверг, 16 января. Тогда, по данным губернатора, территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти беспилотников. В Лискинском районе действует режим Чрезвычайной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru