Недельный траур объявили из-за крушения «Боинга» в Южной Корее
Южнокорейские власти объявили семидневный траур в стране в связи с катастрофой пассажирского авиалайнера в городе Муан. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на исполняющего обязанности президента республики Чхве Сан Мока.
Следовавший рейсом из Бангкока «Боинг» авиакомпании Jeju Air разбился утром в воскресенье, 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.
Авиалайнер врезался в стену ограждения, развалился на части и загорелся. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа — все, кроме двух тайцев, граждане Южной Кореи.
Выжить в авиакатастрофе удалось только двоим. Погибли 179 человек.
Эта катастрофа — крупнейшая по количеству жертв на территории Южной Кореи и третья по количеству погибших среди всех авиакомпаний республики. В 1997 году авиалайнер Korean Air рухнул в Гуаме, погибли 225 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Недельный траур объявили из-за крушения «Боинга» в Южной Корее
- Повторный выброс мазута зафиксировали у пляжа в Анапе
- Украинские дроны атаковали Белгородскую область
- Акула напала на туристов в Египте
- Пассажирский самолет загорелся в Канаде при посадке
- Четыре украинских дрона сбили над несколькими областями России
- СМИ: 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее
- Путин и Алиев вновь обсудили крушение самолета AZAL в Актау
- Баку потребовал от Москвы извинений, признания вины и выплаты компенсаций из-за крушения самолета в Актау
- Спасатели нашли оба черных ящика рухнувшего в Южной Корее самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru