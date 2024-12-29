Недельный траур объявили из-за крушения «Боинга» в Южной Корее

Южнокорейские власти объявили семидневный траур в стране в связи с катастрофой пассажирского авиалайнера в городе Муан. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на исполняющего обязанности президента республики Чхве Сан Мока.

Следовавший рейсом из Бангкока «Боинг» авиакомпании Jeju Air разбился утром в воскресенье, 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

СМИ: 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее

Авиалайнер врезался в стену ограждения, развалился на части и загорелся. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа — все, кроме двух тайцев, граждане Южной Кореи.

Выжить в авиакатастрофе удалось только двоим. Погибли 179 человек.

Эта катастрофа — крупнейшая по количеству жертв на территории Южной Кореи и третья по количеству погибших среди всех авиакомпаний республики. В 1997 году авиалайнер Korean Air рухнул в Гуаме, погибли 225 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS
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