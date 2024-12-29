Недельный траур объявили из-за крушения «Боинга» в Южной Корее

Южнокорейские власти объявили семидневный траур в стране в связи с катастрофой пассажирского авиалайнера в городе Муан. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на исполняющего обязанности президента республики Чхве Сан Мока.

Следовавший рейсом из Бангкока «Боинг» авиакомпании Jeju Air разбился утром в воскресенье, 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.