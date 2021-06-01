Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
1 июня 202110:40
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки 1 июня, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки зафиксировали в 17:55 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 километра.
Региональное управление МЧС сообщило, что жители края не обращались к спасателям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru