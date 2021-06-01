Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Подземные толчки зафиксировали в 17:55 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 километра.

Региональное управление МЧС сообщило, что жители края не обращались к спасателям.

