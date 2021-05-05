Небольшой самолёт упал на жилой дом в США
Падение небольшого самолёта на жилой дом в городе Хаттисберг (штат Миссисипи, США) стало причиной гибели не менее четырёх человек, сообщает городская полиция в своём Facebook.
Правоохранители не уточнили, кто именно стал жертвой крушения - жильцы дома или лица, находившиеся в самолёте.
Полиция также добавила, что причины инцидента, который произошёл 4 мая, устанавливаются, к расследованию привлечены Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное авиационное управление.
Ранее в Чусовском районе Пермского края жёсткую посадку совершил мотодельтаплан, сообщает RT. На его борту находились два человека, они были госпитализированы.
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