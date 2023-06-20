«Не теракт»: Глава Тамбовской области назвал причину пожара на пороховом заводе

Он отметил, что работникам предприятия и жителям соседних населённых пунктов ничего не угрожает, завод продолжает работать в штатном режиме, технологический цикл не нарушен.

«Однозначно заявляю - это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь помощь пострадавшим будет оказана», - написал глава региона, не уточнив число погибших и раненых.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате взрыва и пожара в цехе №3 порохового завода в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, ещё двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

