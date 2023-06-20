«Не теракт»: Глава Тамбовской области назвал причину пожара на пороховом заводе
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале заявил, что причиной хлопка с последующим возгоранием на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор.
Он отметил, что работникам предприятия и жителям соседних населённых пунктов ничего не угрожает, завод продолжает работать в штатном режиме, технологический цикл не нарушен.
«Однозначно заявляю - это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь помощь пострадавшим будет оказана», - написал глава региона, не уточнив число погибших и раненых.
Ранее в СМИ появилась информация, что в результате взрыва и пожара в цехе №3 порохового завода в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, ещё двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич назвал условие для начала переговоров с «премьером» Косово
- Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек при взрыве
- Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской
- Лавров оценил перспективы СВО
- ЦБ РФ с кабмином готовят стратегию финансовой грамотности населения
- МИД Украины опубликовал фото с главой ГУР Будановым после сообщений о его гибели
- Шольц призвал Китай повлиять на Россию в вопросе Украины
- «Не теракт»: Глава Тамбовской области назвал причину пожара на пороховом заводе
- Минпросвещения предложило набирать в школы учителей без высшего образования
- СМИ: Четверо погибли при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru