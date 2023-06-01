Гладков заявил о взрыве в Белгороде неизвестного устройства

Он указал, что, по предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник, пострадали два человека, был повреждён автомобиль.

«Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во городскую больницу №2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», - написал он.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы и следователи, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее, глава Белгородской области заявил, что украинская армия обстреляла город Шебекино снарядами «Града», пострадал один человек, сообщает «Радиоточка НСН».

