Гладков заявил о взрыве в Белгороде неизвестного устройства
Взрыв неизвестного устройства произошёл в Белгороде. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он указал, что, по предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник, пострадали два человека, был повреждён автомобиль.
«Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во городскую больницу №2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», - написал он.
Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы и следователи, которые выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее, глава Белгородской области заявил, что украинская армия обстреляла город Шебекино снарядами «Града», пострадал один человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru