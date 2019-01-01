В Чечне не поверили в депортацию оппозиционного блогера Абдурахманова
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова заявил НСН, что с раскритиковавшим первого президента Чечни блогером будут разбираться правоохранители, в случае его возвращения в Россию.
Чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, перебравшемуся в Польшу, по его собственному утверждению, из-за конфликта с родственниками главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, грозит депортация в Россию. Об этом блогер сообщил 19 июня в своём Telegram-канале. Также Абдурахманов признался в беседе с «Кавказским узлом», что опасается за свою жизнь и будет оспаривать решение польских властей о депортации в Россию.
На родине оппозиционного блогера не поверили в его депортацию из Польши. Так, пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов предположил в эфире НСН, что Абдурахманов такими заявлениями ищет пиара.
«Он мог сообщить для пиар-кампании. Я, например, документа о его депортации не видел», — сказал Каримов.
Насколько безопасным будет пребывание блогера, получившего известность за счет критики чеченских властей, в России, пресс-секретарь Рамзана Кадырова оставил на совести правоохранительных органов страны.
«Тумсо Абдурахманов, если он не отказался от гражданства Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации. Чеченская республика является одним из субъектов Российской Федерации. Если его депортируют в Российскую Федерацию, правоохранительные органы Российской Федерации определяют, есть ли повод для его административного или уголовного преследования», — сказал Альви Каримов.
В марте 2019 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманову кровную месть. В прямом эфире Instagram спикер чеченского парламента сказал: «Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья - ты знаешь, кто мои братья - официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть». Тогда же пресс-секретарь главы Чеченской республики опроверг заявления об угрозах со стороны Даудова в адрес Абдурахманова.
В беседе с НСН Альви Каримов также опроверг сообщения о «кровной мести», заявив в беседе НСН о правилах «кровной мести», которые в случае с блогером соблюдены не были.
«Магомед Даудов никогда не говорил о кровной мести. Магомед Даудов и не мог этого говорить, потому что кровная месть – это месть за кровь. У кровной мести есть свои законы, есть свои правила. Кровная месть — это когда человеку, который умышленно совершил убийство человека, к его родным, близким приходят официальный человек и говорит, такие-то люди вам объявляют кровную месть. И есть в народном понимании свои процедуры. Магомед Даудов никогда не объявлял ему кровную месть», — утверждает пресс-секретарь Кадырова.
Напомним, что поводом для негодования Магомеда Даудова стало опубликованное Абдурахмановым видео своего разговора с общественным деятелем Максимом Шевченко в котором блогер неоднократно оскорбил память первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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