Не менее троих погибли в ДТП с маршруткой и такси под Тулой
Пассажирский микроавтобус столкнулся с такси в Кимовском районе Тульской области. По информации регионального управления МВД, ДТП унесло жизни трёх человек, пятеро пострадали.
Авария случилась днем в окрестностях деревни Петровское. Пассажирская маршрутка следовала из Кимовска в Новольвовск. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель такси. Он не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.
На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, а также оперативная группа МВД, отмечает Газета.ру. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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