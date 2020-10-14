Не менее троих погибли в ДТП с маршруткой и такси под Тулой

Пассажирский микроавтобус столкнулся с такси в Кимовском районе Тульской области. По информации регионального управления МВД, ДТП унесло жизни трёх человек, пятеро пострадали.

Авария случилась днем в окрестностях деревни Петровское. Пассажирская маршрутка следовала из Кимовска в Новольвовск. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель такси. Он не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, а также оперативная группа МВД, отмечает Газета.ру. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

