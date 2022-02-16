Не менее пяти человек пострадали при взрыве в жилом доме в Португалии
16 февраля 202220:51
Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Португалии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Инцидент произошел в населенном пункте Канаш-де-Сеньорин в округе Визеу. Отмечается, что взрыв вызвал пожар.
Среди пострадавших сотрудники национальной республиканской гвардии и пожарные, боровшиеся с огнем. На месте происшествия работают более 70 сотрудников экстренных служб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru