Не менее пяти человек пострадали при взрыве в жилом доме в Португалии

Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Португалии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

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Инцидент произошел в населенном пункте Канаш-де-Сеньорин в округе Визеу. Отмечается, что взрыв вызвал пожар.

Среди пострадавших сотрудники национальной республиканской гвардии и пожарные, боровшиеся с огнем. На месте происшествия работают более 70 сотрудников экстренных служб.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВзрывПортугалия
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