Не менее двух человек погибли при взрыве в Афганистане
Жертвами взрыва на северо-западе Афганистана стали не менее двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал TOLOnews.
Как передает агентство, инцидент произошел в городе Герат. Отмечается, что был взорван автомобиль при помощи самодельного взрывного устройства.
В результате пострадали еще шесть человек.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщила, что якобы российская военная разведка платила боевикам запрещенного в РФ движения «Талибан» за то, чтобы они убивали в Афганистане американских военных. Никаких доказательств представлено не было.
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