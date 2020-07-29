Не менее двух человек погибли при взрыве в Афганистане

Как передает агентство, инцидент произошел в городе Герат. Отмечается, что был взорван автомобиль при помощи самодельного взрывного устройства.

В результате пострадали еще шесть человек.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщила, что якобы российская военная разведка платила боевикам запрещенного в РФ движения «Талибан» за то, чтобы они убивали в Афганистане американских военных. Никаких доказательств представлено не было.



