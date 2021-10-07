Не менее четырех человек погибли из-за наводнения в Алабаме
7 октября 202123:45
Не менее четырех человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями в Алабаме. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на местные власти.
Отмечается, что проливные дожди начались в штате в среду. Среди погибших, в частности, 4-летний ребенок и 18-летняя девушка. Также погибла молодая пара, которая находилась в автомобиле, снесенном потоками воды.
По данным синоптиков, ливни в штате продолжаться в четверг. В городах штата остаются затопленными дороги и дворы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- США возобновили эвакуацию из Афганистана
- Мэра Нью-Йорка уличили в использовании бюджетных средств в личных целях
- Не менее четырех человек погибли из-за наводнения в Алабаме
- Еще один человек погиб из-за отравления алкоголем в Оренбуржье
- Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом
- Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать подравшихся в метро
- Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года»
- СМИ: киберпреступники украли данные о санкциях США против России
- Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову
- Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина
7 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru