Не менее четырех человек погибли из-за наводнения в Алабаме

Не менее четырех человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями в Алабаме. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что проливные дожди начались в штате в среду. Среди погибших, в частности, 4-летний ребенок и 18-летняя девушка. Также погибла молодая пара, которая находилась в автомобиле, снесенном потоками воды.

По данным синоптиков, ливни в штате продолжаться в четверг. В городах штата остаются затопленными дороги и дворы.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
ТЕГИ:СШАНаводнение
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