Не менее четырех человек погибли из-за наводнения в Алабаме

Отмечается, что проливные дожди начались в штате в среду. Среди погибших, в частности, 4-летний ребенок и 18-летняя девушка. Также погибла молодая пара, которая находилась в автомобиле, снесенном потоками воды.

По данным синоптиков, ливни в штате продолжаться в четверг. В городах штата остаются затопленными дороги и дворы.