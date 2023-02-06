Из-за разрушительного землетрясения в Турции объявлена тревога

Сильные подземные толчки были зарегистрированы в нескольких регионах. Магнитуда землетрясения минувшей ночью составила 7,5. Толчки также зафиксированы в соседней Сирии. Эпицентр находился в 27 километрах от Газиантепа с населением более 1 млн человек.

В турецком городе Кахраманмараш обрушились здания. Обрушения также произошли в Адыямане, Диярбакыре и Малатье.

Имеются обрушения зданий и в сирийской Латакии.

