Не менее 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Золотой рудник обрушился на юге Судана, в результате чего погибли не менее 38 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в правительственной компании Sudanese Mineral Resources Company, местные власти ранее закрывали рудник на добычу полезных ископаемых из-за возможности его обрушения. Однако после снятия охраны люди проникли на рудник.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:ЗолотоСудан
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