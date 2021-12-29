Не менее 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Золотой рудник обрушился на юге Судана, в результате чего погибли не менее 38 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в правительственной компании Sudanese Mineral Resources Company, местные власти ранее закрывали рудник на добычу полезных ископаемых из-за возможности его обрушения. Однако после снятия охраны люди проникли на рудник.

