BBS News: в Южном Судане 89 жизней унесла неизвестная болезнь

По данным издания, жертвами неизвестного недуга стали 89 человек. Сейчас специалисты Всемирной организации здравоохранения направились в штат Джонглей, где пока зафиксировано больше всего смертей. Этот регион больше всего пострадал от наводнения в августе 2021 года. В BBC также отметили, что тест на холеру оказался отрицательным.

В то же время местные власти заявляют, что число заболевших в разы превышает заявленное число.

В конце лета 2021 года в Индии от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек.

