BBS News: в Южном Судане 89 жизней унесла неизвестная болезнь
В течение нескольких недель около 90 человек умерли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Об этом сообщает BBC News.
По данным издания, жертвами неизвестного недуга стали 89 человек. Сейчас специалисты Всемирной организации здравоохранения направились в штат Джонглей, где пока зафиксировано больше всего смертей. Этот регион больше всего пострадал от наводнения в августе 2021 года. В BBC также отметили, что тест на холеру оказался отрицательным.
В то же время местные власти заявляют, что число заболевших в разы превышает заявленное число.
В конце лета 2021 года в Индии от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек.
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