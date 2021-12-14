BBS News: в Южном Судане 89 жизней унесла неизвестная болезнь

В течение нескольких недель около 90 человек умерли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Об этом сообщает BBC News.

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По данным издания, жертвами неизвестного недуга стали 89 человек. Сейчас специалисты Всемирной организации здравоохранения направились в штат Джонглей, где пока зафиксировано больше всего смертей. Этот регион больше всего пострадал от наводнения в августе 2021 года. В BBC также отметили, что тест на холеру оказался отрицательным.

В то же время местные власти заявляют, что число заболевших в разы превышает заявленное число.

В конце лета 2021 года в Индии от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:БолезньЮжный Судан
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