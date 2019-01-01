Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате ДТП в Барселоне, участниками которого стали два автобуса и мотоцикл, пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает El Periodico. Источник сообщает, что авария произошла сегодня днем, в районе площади Испании.

Большинство пострадавших в аварии получили незначительные травмы. Человек, который находился за рулем мотоцикла, госпитализирован в одну из местных больниц с переломами. На месте ЧП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и медики.

Накануне НСН сообщала ещё об одном ДТП с автобусом – он столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. В результате пострадали около 17 человек. Рейсовый автобус направлялся из Ахтырского в Краснодар. В нём находилось 30 человек.

