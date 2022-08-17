Не менее 20 человек погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв произошел в мечети в Кабуле, в результате погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула

По сообщениям СМИ, по крайней мере 40 человек получили ранения.

На данный момент ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Фото: JURISTnews/twitter.com
ТЕГИ:ВзрывКабул
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