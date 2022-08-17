Не менее 20 человек погибли при взрыве в Кабуле
17 августа 202219:42
Взрыв произошел в мечети в Кабуле, в результате погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По сообщениям СМИ, по крайней мере 40 человек получили ранения.
На данный момент ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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17 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru