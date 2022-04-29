Более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула
Более 50 человек по последним данным погибли в результате взрыва в суннитской мечети в столице Афганистана. Таккую цифру называет агентство Reuters. Взрыв прогремел в мечети Халифа Сахиб в районе улицы Дар-уль-Аман после традиционной пятничной молитвы мусульман.
Правительство движения «Талибан», запрещённого в России, осудило теракт. В кабинете министров заявили, что «зверские убийства» во время священного для мусульман месяца-поста Рамадан - дело рук тех, кто не может иметь никакого отношения к исламу или Афганистану.
В течение нескольких последних месяцев в ряде провинций Афганистана было совершено несколько терактов, включая взрывы, вооруженные нападения. В результате вылазок погибали как талибы, так и мирные жители. Ответственность за большинство терактов взяла на себя ячейка запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».
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