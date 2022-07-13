Не менее 18 человек погибли в Индии из-за ливней

Как минимум 18 человек погибли в разных штатах Индии из-за сильных ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

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Непогода наблюдалась в основном на юго-западе страны. Отмечается, что во многих районах продолжают сходить оползни.

Согласно прогнозу погоды, сильные осадки ожидаются в регионе в ближайшие сутки.

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