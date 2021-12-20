Не менее 17 человек стали жертвами крушения судна у берегов Мадагаскара

Судно потерпело крушение у берегов острова Мадагаскар, в результате чего погибли не менее 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Без вести пропавшими числятся порядка 60 человек.

Предварительно, причиной крушения стала неполадка в работе двигателя, после чего судно врезалось в риф.

Отмечается, что всего на борту находились 130 человек, 45 из них спасены. Начата поисково-спасательная операция.




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ФОТО: flickr.com // mynum123456
ТЕГИ:КрушениеСудно
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