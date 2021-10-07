Не менее 16 человек пострадали при землетрясении в Японии
В результате произошедшего в Японии сильного землетрясения пострадали как минимум 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в четверг в районе столицы Японии. Эпицентр располагался на границе префектур Токио и Тиба на глубине около 80 километров, информирует национальное метеорологическое управление.
В самом Токио сильно раскачивались стены, фонари, другие объекты на улице, сработала экстренная система предупреждения. Угрозы цунами пока не объявлялась, однако сейсмологи не исключают повторных мощных толчков.
Движение скоростных поездов «синкансен» в районе Токио полностью остановлено после землетрясения.
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