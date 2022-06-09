Стало известно состояние пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи

Состояние четверых из пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи оценивается как средней степени тяжести, для жизни угрозы нет, сообщает ТАСС.

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Авария произошла в четверг днем на трассе А-149 Адлер - Красная Поляна. Автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что пострадали не менее 15 человек.

Всего в туристическом автобусе находилось 32 человека, среди них шесть детей. Отмечается, что дети не пострадали.

По предварительным данным прокуратуры, авария произошла из-за наращения ПДД водителем грузовика. Он госпитализирован с переломом ноги.

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ФОТО: depositphotos.com
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