Не менее 13 человек стали жертвами наводнения в Венесуэле
24 августа 202123:45
Не менее 13 человек стали жертвами наводнения в штате Мерида в западной части Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной наводнения стал выход из берегов реки Мокотис после длительных дождей. По данным властей, тела 11 человек обнаружили в населенном пункте Товар, еще тела двух детей нашли в муниципалитете Пинто-Салинас.
Отмечается, что многие дома остаются без электричества.
Согласно метеорологам, подъем уровня воды в реках ожидается в 6 штатах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru