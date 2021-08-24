Не менее 13 человек стали жертвами наводнения в Венесуэле

Не менее 13 человек стали жертвами наводнения в штате Мерида в западной части Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

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Причиной наводнения стал выход из берегов реки Мокотис после длительных дождей. По данным властей, тела 11 человек обнаружили в населенном пункте Товар, еще тела двух детей нашли в муниципалитете Пинто-Салинас.

Отмечается, что многие дома остаются без электричества.

Согласно метеорологам, подъем уровня воды в реках ожидается в 6 штатах.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ВенесуэлаНаводнение
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