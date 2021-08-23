Cелевой поток унес автомобиль c двумя людьми в реку в Дагестане
23 августа 202123:20
Селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
Отмечается, что происшествие произошло в районе поселения Хаджалмахи Левашинского района. В автомобиле ВАЗ-2107 находились мать с сыном.
Селевой поток унес автомобиль в реку Казикумухское Койсу. "На место выдвинулись спасатели Махачкалинской БПСС", - передает «Интерфакс».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru