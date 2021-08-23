Cелевой поток унес автомобиль c двумя людьми в реку в Дагестане

Селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.

Отмечается, что происшествие произошло в районе поселения Хаджалмахи Левашинского района. В автомобиле ВАЗ-2107 находились мать с сыном.

Селевой поток унес автомобиль в реку Казикумухское Койсу. "На место выдвинулись спасатели Махачкалинской БПСС", - передает «Интерфакс».

