Не менее 120 человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане

Не менее 120 человек погибли в результате землетрясения на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиаса Насери.

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Ранее стало известно, что в Афганистане произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост, отмечает телеканал «360».

От природного явления пострадали провинции Пактика и Хост, пишет РИА ФАН.

«По предварительной информации <...>, в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел», — сообщил Насери.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеАфганистан
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