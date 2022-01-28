Не менее 10 человек пострадали при обрушении моста в американском Питтсбурге
Не менее 10 человек пострадали при обрушении автомобильного моста в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает ТАСС.
Трое человек из пострадавших госпитализированы. Отмечается, что их травмы не несут угрозу жизни.
Управление общественной безопасности призвало жителей города избегать района происшествия. Согласно заявлению ведомства, на районе присутствует сильный запах газа.
Президент США Джо Байден уведомлен о произошедшем. В Белом доме заявили, что Байден по плану посетит Пенсильванию в эту пятницу. Начато расследование о причинах обрушения.
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