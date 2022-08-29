Не менее 10 человек погибли в Багдаде в ходе протестов

Не менее 10 человек погибли в результате протестов в иракском Багдаде. Об этом сообщает ТАСС.

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По крайнем мере, 200 человек пострадали.

Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших.

Столкновения происходят между шиитским лидером Муктады ас-Садра с силовиками в «зелёной зоне» Багдада. Протесты начались после заявления ас-Садры об уходе из политики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыИрак
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