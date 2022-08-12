В Китае предложили Пелоси посетить Афганистан, Ирак и Сирию

Ранее Пелоси посетила Тайвань, несмотря на то, что Пекин выступал против поездки. Американский политик прибыла на остров 2 августа, напоминает RT. По словам Пелоси, целью ее поездки была поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

«Если Пелоси правда очень беспокоится о демократии и правах человека, то ей лучше нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию, где она сможет выразить раскаяние за гибель от рук военных США сотен тысяч мирных жителей. Там она также сможет пообещать, что подобные акты жестокости, причиной которых стало нарушение США Устава ООН и норм международного права, больше не повторятся», — цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Ван Вэньбинь указал, что поездка Пелоси была «политической провокацией» и вызовом принципу «одного Китая».

