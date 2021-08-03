«Не хуже американских торнадо». Куда направляются смерчи из Твери
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что Москва встретила «опасный» фронт ночью, когда условий для смерчей уже не было, на очереди Нижегородская и Костромская области.
В Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Днем скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду, повалены десятки деревьев, пострадали кровли жилых домов. Смерч повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.
Москву этот фронт прошел ночью, сегодня под угрозой Нижегородская, Костромская области и восток Рязанской, завтра – Ульяновская, Татарстан и Самарская область, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Когда этот фронт проходил Москву, шквалы были, порывы ветра достигали 17-20 метров в секунду, местами прошли сильные ливни, но условий для формирования смерчей уже не было. Эта же ситуация может повториться сегодня – в Нижегородской области, на юге Костромской области, на западе Чувашии, в Мордовии. Это не центр, а, скорее, восток Центрального федерального округа. Нужно быть внимательным и аккуратным во второй половине дня, когда возрастает вероятность формирования подобного рода грозовых кластеров», - рассказал Шувалов.
По его словам, смерчи в ряде регионов наблюдаются ежегодно, но в последнее время случаются все чаще.
«Смерчи в средней полосе, а также на Урале, в Кировской, Костромской областях наблюдаются практически ежегодно. С одной стороны, это достаточно редкое явление, с другой – повторяемость его большая. Тверская область находится в таком положении, где наиболее часто при прохождении холодных атмосферных фронтов создаются условия, которые благоприятствуют созданию смерчей. В 2017 году практически в эти же даты было около 50 смерчей в Тверской области и в соседней Смоленской области. Последние исследования, особенно по следам, по ветровалам, ведь смерчи оставляют достаточно характерные закрученные по часовой оси следы, позволяют утверждать, что подобного рода явления случаются все чаще, есть колебания от года к году. Конечно, это можно отнести это к глобальным изменениям климата», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом специалист напомнил, что российские смерчи «ничем не хуже» американских торнадо, поэтому призвал любителей эффектных видео снимать явление издалека.
«Они по интенсивности, возможно, немного уступают, но бывают и очень сильные смерчи. Например, смерчи 1904 года, когда пол Москвы еще деревянной едва не снесло. Необходимо очень внимательно смотреть за траекторией перемещения, если он движется на вас, прыгайте в машину и быстрее уходите. Если очень близко, то лучше прятаться», - добавил Шувалов.
Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус спрогнозировал возможное появление смерчей в еще минимум четырех регионах России.
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