«Не хуже американских торнадо». Куда направляются смерчи из Твери

В Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Днем скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду, повалены десятки деревьев, пострадали кровли жилых домов. Смерч повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.

Москву этот фронт прошел ночью, сегодня под угрозой Нижегородская, Костромская области и восток Рязанской, завтра – Ульяновская, Татарстан и Самарская область, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Когда этот фронт проходил Москву, шквалы были, порывы ветра достигали 17-20 метров в секунду, местами прошли сильные ливни, но условий для формирования смерчей уже не было. Эта же ситуация может повториться сегодня – в Нижегородской области, на юге Костромской области, на западе Чувашии, в Мордовии. Это не центр, а, скорее, восток Центрального федерального округа. Нужно быть внимательным и аккуратным во второй половине дня, когда возрастает вероятность формирования подобного рода грозовых кластеров», - рассказал Шувалов.

По его словам, смерчи в ряде регионов наблюдаются ежегодно, но в последнее время случаются все чаще.