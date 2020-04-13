Названы самые криминальные регионы России

Больше всего преступлений, совершенных в период с января по февраль текущего года зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные, предоставленные МВД. Второе место в списке занимает Подмосковье, где выявили более 12 тыс. преступлений. Замыкает тройку Краснодарский край с 12 тысячами противоправных деяний. Также в топ-5 вошли Челябинская и Ростовская области.

Меньше всего преступлений в указанный период было зафиксировано в Ненецком автономном округе, а также в Ингушетии, Магаданской области, на Чукотке и Республике Калмыкия. В каждом из этих регионов выявили не более 500 нарушений закона.