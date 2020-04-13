Названы самые криминальные регионы России
Больше всего преступлений, совершенных в период с января по февраль текущего года зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные, предоставленные МВД. Второе место в списке занимает Подмосковье, где выявили более 12 тыс. преступлений. Замыкает тройку Краснодарский край с 12 тысячами противоправных деяний. Также в топ-5 вошли Челябинская и Ростовская области.
Меньше всего преступлений в указанный период было зафиксировано в Ненецком автономном округе, а также в Ингушетии, Магаданской области, на Чукотке и Республике Калмыкия. В каждом из этих регионов выявили не более 500 нарушений закона.
Ранее НСН писала, что ущерб от коррупционных преступлений в России в прошлом году составил чуть более 55 млрд руб. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. Там подчеркнули, что данная сумма составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в РФ за тот же период.
При этом, как отметили в Генпрокуратуре, добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд руб, а также изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд руб.
Также известно, что наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд руб, отмечает Газета.ру.
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