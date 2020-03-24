Новости за ночь: Экономические дела будет рассматривать суд присяжных

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, согласно которому экономические дела будет рассматривать суд присяжных. Документ уже направлен председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Как пишет РБК, лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей.

«Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается»,— цитирует Бориса Титов РИА Новости.

Телеканал 360 уточняет, что взятый государством курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом числа дел об экономических преступлениях.