Новости за ночь: Экономические дела будет рассматривать суд присяжных
Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, согласно которому экономические дела будет рассматривать суд присяжных. Документ уже направлен председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.
Как пишет РБК, лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей.
«Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается»,— цитирует Бориса Титов РИА Новости.
Телеканал 360 уточняет, что взятый государством курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом числа дел об экономических преступлениях.
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН отметил, что судьям, следствию и прокурорам станет сложнее.
«Расширение количества этих дел жизнь суду не улучшит: нагрузка меньше не станет, а дела, которые в этой категории будут рассматриваться, требуют более тщательной подготовки. Бывают и проблемы в подборе состава присяжных заседателей. Что касается следственно-прокурорского надзора, то для них это дополнительное испытание: 60% дел у нас рассматриваются в упрощённом порядке, когда человек признаёт свою вину, и такие дела не уходят на суд присяжных. А там надо будет всё доказывать в ходе судебного процесса, с полемикой».
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