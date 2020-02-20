Названы причины крушения Ан-2 в Магадане

Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования следователи рассматривают в качестве главных версий жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, передает RT.

Инцидент произошел утром в четверг, 20 февраля. Частный самолёт Ан-2, на борту которого были вахтовые рабочие, совершил жёсткую посадку вскоре после взлёта на аэродроме Магадана. Воздушное судно упало с высоты десяти метров. В самолете было 14 человек, в том числе два члена экипажа. После посадки все они покинули самостоятельно борт. При этом семь человек пострадали, сейчас они находятся в больнице, сообщает life.ru.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна, отмечает РЕН ТВ.

14 февраля вертолет Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жесткую посадку Ямало-Ненецком автономном округе. Скончались оба пилота. Тогда сообщалось, что воздушное судно совершало посадку в сложных метеоусловиях - он попал в снежную бурю. Он также перевозил вахтовиков.

